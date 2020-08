Extrem brüchige Steilwand am Kyffhäuser wird in einem Schritt saniert

Die Steilwand am Kyffhäuser ist bröckliger als gedacht. Deshalb muss der Landkreis jetzt schon mit der Sicherung an einem Abschnitt beginnen, der eigentlich erst im kommenden Jahr saniert werden sollte. Gleichzeitig sollen auch die bereits begonnen Arbeiten am benachbarten Teil des Sandsteinfelsens unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals bis Mitte 2021 abgeschlossen werden. Das war von Sven Tschapeller, der für den Kyffhäuserkreis das Sanierungsprojekt leitet, am Montagabend zu erfahren.