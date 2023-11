Fackelumzug der Grundschule in Keula

Keula. Am 7. Dezember geht es mit dem Umzug zur Kirche, wo ein Programm der Kinder wartet.

Mit einem Adventsfackelumzug wollen Lehrer, Schüler und Förderverein der Grundschule Keula auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen. So sind alle Familien, Einwohner und Gäste am Donnerstag, dem 7. Dezember, zur gemeinsamen Veranstaltung willkommen. Treffpunkt ist um 16 Uhr die Grundschule. Hier startet der Fackelumzug, der an der Kirche in Keula endet. Mit einem kleinen weihnachtlichen Programm wollen die Kinder und Lehrerinnen die Besucher erfreuen, heißt es in der Ankündigung. Vor der Kirche brennt der Grill und es gibt heiße Getränke.

Für die Kinder steht bereits am 6. Dezember mit dem Besuch des Theaters „3K“ in Mühlhausen ein Höhepunkt an.