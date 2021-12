Fahrrad soll im Kyffhäuserkreis Alltagsmobil werden

Sondershausen. Der Kyffhäuserkreis legt ein Radverkehrskonzept vor. Regionale Netze stehen im Fokus. Das Auto gilt als starke Konkurrenz.

Nicht nur Freizeitradler sollen künftig auf gut ausgebauten Radwegen durch den Kyffhäuserkreis rollen. Auch für den täglichen Weg zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen oder zu kulturellen Veranstaltung könnte das Fahrrad in Zukunft auch im Alltag der Kyffhäuserkreisbewohner häufiger zum Verkehrsmittel der Wahl werden. Das jedenfalls will die Kreisverwaltung mit ihrem jetzt aufgestellten Radverkehrskonzept erreichen. Dafür soll in den kommenden Jahren – der Kreis lehnt sich dabei an den Zeitrahmen des Nationalen Radverkehrsplans 2030 an – vor allem der Ausbau örtlicher und regionaler Radwegverbindungen gefördert werden.

Ziel ist es, ein sicheres, bequemes, schnelles, klima- und umweltfreundliches und möglichst barrierearmes Fahrradfahren in der gesamten Region zu ermöglichen“, stellt Matthias Deichstetter, der Amtsleiter für Tourismus und Kultur in der Kreisverwaltung, in seinem Vorwort zum Konzept klar.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wichtige Ziele sollen per Rad erreichbar werden

„Die Erreichbarkeit der wichtigen Ziele wie Bildungseinrichtungen, Dienstleistungs-, Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen sowie Hauptpendelrouten stehen dabei im Fokus.“ Dabei konkurriert das Rad gerade im ländlichen Kyffhäuserkreis extrem mit dem Auto. Im Moment ist die Dichte an Motorfahrzeugen mit 572 pro 1000 Einwohner deutlich höher als der Thüringer Durchschnitt von 540. Die Hälfte der Gemeinden weise eine Autodichte von mehr als 600 auf, ist im Radverkehrskonzept zu lesen.

Natürlich soll darüber hinaus die Pflege der mit Unstrut- und Unstrut-Werra-Radweg in der Ost-West-Richtung durch den Landkreis bereits sehr gut entwickelten Fernradweg-Trassen nicht aus den Augen verloren werden. Weil der Radtourismus zum wachsenden Faktor für den Fremdenverkehr geworden ist, erhält im Konzept auch der Ausbau der Thüringentransversale durch die Region besondere Priorität.

Lücken zum Südharzsollen bald geschlossen werden

Das ist eine Route in Nord-Süd-Richtung, die mit dem „Weg in die Steinzeit“ den Kyffhäuserkreis im Süden an ein Radwegenetz bis Erfurt anbindet. Die Lücken nach Norden an den bereits bis Auleben verlegten Fernradweg durch den Südharz soll schnellstmöglich geschlossen werden.

Für die regionalen Radwegenetze hat sich der Kyffhäuserkreis eine lange Wunschliste ins Konzept geschrieben. Unter den 14 Routen, die in den kommenden Jahren entwickelt werden sollen, sind weitere, die neue Anbindungen ans überregionale Netz bringen sollen. Dabei steht ein Abzweig vom Unstrut-Werra-Radweg bei Oberspier nach Greußen und weiter über die Kreisgrenze nach Sömmerda ganz oben in der Priorität. Gewünscht werden aber auch Routen für alltägliche Fahrten etwa zwischen Wiehe und Allerstedt oder Allmenhausen-Marolterode-Ebeleben. Wieder der touristischen Bedeutung geschuldet ist ein Wunschradweg von Sondershausen zur Feuerkuppe in Straußberg.

Für die meisten der Routen gibt es schon Wegeverbindungen. Jedoch unterscheiden sie sich stark im Zustand oder ihrer Tauglichkeit für Radfahrer etwa durch starken Autoverkehr. Erfasst wurden die Details im Sommer 2020, als im Auftrag des Kreises alle angedachten Routen einmal befahren wurden.