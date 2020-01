Fahrraddieb am Krankenhaus in Sondershausen

Fahrraddieb am Krankenhaus in Sondershausen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch vor dem Krankenhaus in der Hospitalstraße in Sondershausen ein Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Besitzer das Rad am Fahrradständer neben dem Haupteingang abgestellt.

Als er nach knapp 20 Minuten wieder zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 27,5 Zoll Mountainbike Bulls, mit einem neonblauen Rahmen und einer neongelben Gabel.

Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zum Täter nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

