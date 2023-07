Fahrradladen zieht um: Erste Spritztour direkt vom Sondershäuser Boulevard

Sven Döring ist mit seinem zuvor in der Bebrastraße ansässigen Radgeschäft jetzt in die Hauptstraße in Sondershausen umgezogen.

Sondershausen. Fahrradhändler Sven Döring zieht mit seinem Laden in die Sondershäuser Innenstadt und hofft auf mehr Belebung.

Direkt auf dem Sondershäuser Boulevard können Radfreunde jetzt mit ihrem ladenneuen Bike zu einer ersten Spritztour starten. Mitten in der Innenstadt mit Blick zum Marktplatz hat Sven Döring hier sein Fahrradgeschäft neu eingerichtet. „Von hier kann man auch gut eine Probefahrt hinauf zum Schloss starten. Das ist dann gleich ein echter Test für Rad und Beine“, freut er sich über die Lage seines Ladens. „Die Innenstadt hat viel mehr zu bieten als manche glauben. Vielleicht werden deshalb die Möglichkeiten hier viel zu wenig genutzt“, schätzt Döring ein.

Kaum Laufkundschaft am alten Standort

Er selbst bemerkt schon wenige Tage nachdem er die ersten Räder ins große Schaufenster an der Hauptstraße gestellt und die Ladentür aufgeschlossen hat, dass sich mehr Menschen als in seinem bisherigen Geschäft in der Bebrastraße die ausgestellten Modelle durch die Scheibe anschauen. Noch besser findet er, dass viele von ihnen dann auch den Weg hinein in den Laden finden. „Das war in der Bebrastraße nicht so. Da kam kaum Laufkundschaft, es fuhren einfach nur viele Autos vorbei“, erzählt Döring weiter. Jetzt habe er sogar schon beobachtet, dass Passanten, die ganz augenscheinlich nur mal durch die Stadt bummelten, sein Schaufenster entdeckten und dann auch aus Interesse an einem neuen Rad hereingefunden hätten.

Drinnen sei es jetzt auch viel geräumiger als in dem winzigen Lädchen in der Bebrastraße, in dem Döring mehr als 30 Jahre lang Fahrräder verkauft und repariert hat. „Allein die Fläche, auf der ich die neuen Modelle vorführen kann, ist gut fünfmal größer als zuvor.“ Und auch für die Werkstatt hat sich eine geräumigeres Eckchen gefunden. Besonders praktisch findet der Fahrradhändler, dass er sein Lager durch einen separaten Zugang erreichen kann. All das könne er auch für einen für die Innenstadtlage günstigen Mietpreis, ist der 53-Jährige zuversichtlich, dass sich der Umzug gelohnt hat.

„Schön wäre natürlich, wenn die Innstadt insgesamt noch ein bisschen belebter wäre als jetzt“, meint Döring. „Das finde ich nicht nur aus meiner Sicht als Händler. Auch die Menschen, die hier in Sondershausen leben würden sicherlich gern öfter mal hier bummeln, wenn etwas mehr geboten würde.“ Immerhin will er demnächst selbst mit etwas Party und Musik anlässlich der Neueröffnung mal für Abwechslung sorgen. Er wünscht sich aber auch, dass die Stadt künftig mehr auf die Beine stellt.