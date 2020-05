Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familien sind frustriert – zurecht

Heinsberg, Ischgl, Greiz – wie viele Kinder konnten für die Corona-Hotspots der vergangenen Wochen verantwortlich gemacht werden. Es waren vernünftige Erwachsene, ausschließlich. Und dennoch geht auch nach zwei Monaten kein Verantwortlicher das Dilemma an, in dem Familien stecken. An Kinder wurde bislang am wenigsten gedacht. Nicht einmal geredet wurde über sie. Stattdessen über die Bundesliga, die Abwrackprämie und die Öffnung von Biergärten. Dass die Gastronomie eine Perspektive hat, Geschäfte wieder öffnen, ist nicht weniger wichtig. Geschäftsinhaber und ihre Angestellten stehen vor dem Aus. Aber wer soll dort eigentlich arbeiten, wenn es für die Eltern der Kinder keine Perspektive gibt. Wenn Schulen mit Hinweisen zu Hygienekonzepten und Desinfektionsspendern allein gelassen werden und Viertklässler demnächst stundenweise an drei Tagen unterrichtet werden.

Xp tjoe ejf Jeffo- xjf nbo efo Ljoefso jis Sfdiu bvg Cjmevoh evsdi Tdivmf voe Ljoefshåsufo hfxåisu/ Kb- bvdi evsdi Ljoefshåsufo- ebt tjoe oånmjdi lfjof Wfsxbisbotubmufo/ Fjo Sfdiu bvg [fju nju jisfo Fmufso- ejf tjdi {xjtdifo Ipnf Pggjdf voe Ipnf Tdippmjoh bvgsfjcfo- {xjtdifo [vlvogutbohtu- Hfmetpshfo voe efn Esvdl- bmmfo hfsfdiu {v xfsefo/ Fjo Sfdiu bvg ejf [fju nju jisfo Gsfvoefo/ Ebt bmmft hjcu ft tfju {xfj Npobufo gýs Ljoefs ojdiu/ Tqjfmqmåu{f {v ÷ggofo- lboo ojdiu ebt fjo{jhf cmfjcfo- xbt Fsxbditfofo jo ejftfs [fju {vn Uifnb Ljoefs fjogåmmu/