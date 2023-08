Familienbad Wiehe: Rettung ist nah

Wiehe. Im letzten Jahr wurde ein enormer Wasserverlust im Schwimmerbecken festgestellt. Das zwingt zum schnellen Handeln.

Dirk Köhler, Vorsitzender des Familienbadvereins Wiehe, schaut zuversichtlich in die Zukunft: Die dringend notwendigen Arbeiten am Schwimmerbecken hängen noch an einer Entscheidung. Der, ob es für neue Beckenfolie Leader-Mittel gibt. Der Segen dazu steht noch aus, so Köhler. Kommt er, könnte der Verein eine Unterstützung in Höhe von rund 30.000 Euro erhalten, so Köhler. Damit wäre die Maßnahme finanziert und könnte vielleicht noch 2023 starten.

Der Badverein, der das Freibad seit 2013 für die Region erhält, stellte 2022 einen plötzlichen Wasserverlust im Schwimmerbecken fest. Das Auskleiden mit neuer Beckenfolie wird insgesamt rund 70.000 Euro verschlingen. Geld, welches ohne Unterstützer nie aufzubringen gewesen wäre.