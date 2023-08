Familienfest zum Sommerferienfinale

Spaß bei der "Meisterschaft im Fun-Wasserspringen" hatten am Freitag zwanzig Mädchen und Jungen im Roßlebener Freibad. In drei Kategorien sprangen sie ins Wasser: Sportlich, spritzig und kostümiert. Eine Jury nahm die Bewertung vor.

Roßleben. Fun-Wasserspringen, Neptuntaufe, Sport, Spaß und Spiele: Im Roßlebener Freibad herrschte am Freitag bis zum Abend Hochbetrieb

Medaillen für die Schwimmneulinge, Spiele, Spaß und Sport am und im Wasser, Neptuntaufe, Meisterschaft im Fun-Wasserspringen und das alles bei freiem Eintritt – mit einem fulminanten Finale gingen für die Ferienkinder am Freitag im Roßlebener Freibad die Sommerferien 2023 zu Ende. Das Ferienwetter hatte in den zurückliegenden sechs Wochen oft zu wünschen übrig gelassen, weshalb das Familienfest Ende Juli verschoben worden war.

Beim zweiten Versuch klappte diesmal alles, und als es am frühen Abend nach Hause ging, zeigte das Badthermometer immer noch dreißig Grad an. Es war das zweite Familienfest dieser Art von Bade- und Freizeitsportverein und Stadtverwaltung mit Unterstützung des Mehrgenerationenhauses (MGH). Sogar der Hort war gekommen.

Für die Ferienkinder des Mehrgenerationenhauses war der letzte Ferientag zugleich der Abschluss ihrer Interkulturellen Woche, wie die MGH-Leiterin Susanne Kammlodt berichtete. Verschiedene Veranstaltungen hatten ihnen Einblicke in andere Kulturen gewährt und zum Ausklang gab es einen Grillnachmittag im Bad. Seit Donnerstag liefen die Vorbereitungen.

„Die Sommerferien waren diesmal für uns eine Herausforderung“, sagt die MGH-Chefin und berichtet von täglich über dreißig Kindern, die sechs Wochen jeden Tag ins Mehrgenerationenhaus kamen und beschäftigt werden wollten. Für sie gab es jeden Tag Angebote. „Wir haben Tagesausflüge ins Belantis und nach Bad Frankenhausen unternommen, gespielt, gebastelt, hatten eine spanische Woche, und wenn es das Wetter zuließ, ging es nachmittags ins Bad“, erzählt Susanne Kammlodt. Und wenn nicht, dann wurde auch mal ein Film eingelegt und fern gesehen.

Am Montag herrscht wieder regulärer Betrieb im Mehrgenerationenhaus. Dann kommen die Canastaspieler wieder und die Seniorensportgruppe, die in den Ferien Pause hatten. Und auch die Hausaufgabenbetreuung wird dann wieder anlaufen. Alles in allem wird es wohl wieder ruhiger werden, wogegen erst mal niemand etwas hat.