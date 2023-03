Familienfrühstück in Greußen zum Ferienstart

Greußen. Mit einer Osterolympiade wird im Jugendhaus Greußen sportlich auf das Frühjahrsfest eingestimmt.

Zu einem vorösterlichen Familienfrühstück laden Familienlotsin Sophie Kranhold und Vanessa Kühne, Leiterin des Jugendhauses Greußen, am morgigen Samstag in die Jugendeinrichtung ein. Dabei gibt es Gelegenheit für Eltern und Kinder, gemeinsam noch ein paar schöne Osterdekorationen zu basteln, bevor sich die Kinder dann schon ab Sonntag in das pralle Ferienprogramm vom Jugendhaus stürzen.

Eine Fahrt ins Kubhaus Stocksen in Sondershausen, dass sich für einige Tage in eine Indoor-Hüpfburgenwelt verwandelt, steht schon am ersten Ferienwochenende auf dem Veranstaltungsplan. Darauf steht auch erstmals eine Osterolympiade. Die soll bereits am kommenden Montag stattfinden und bei zahlreichen lustigen Wettbewerben rund ums Ei und andere Osterbräuche vor allem viel Spaß bringen. Spannend wird schon, wie sich die Mannschaften zusammensetzen. Darüber entscheide ein Überraschungsspiel zum Auftakt der Olympiade, weckt Vanessa Kühne Neugier. Natürlich werden die Sieger in den einzelnen Disziplinen auch mit Medaillen geehrt.



Bevor es dann in die Feiertage geht, werden am Donnerstag schon einmal im ganzen Jugendhaus und auf dem Freigelände zwischen 15 und 16 Uhr Ostereier gesucht. Jeder der Lust hat, kann dabei mitmachen.

In der zweiten Ferienwoche steht dann Australien, der Kontinent auf der anderen Seite des Erdballs, einen Tag im Mittelpunkt des Geschehens im Jugendhaus. Es gibt am Donnerstag, 13. April, aber nicht nur viel Interessantes über den fernen Erdteil zu erfahren. Auch australisches Essen bietet das Jugendhaus-Team zum Probieren an.

Auf eine Entdeckungs-, Kletter- und Shopping-Tour können sich Kinder und Jugendliche zusammen mit den Betreuerinnen schon am Mittwoch, 12. April, machen. Ziele sind Leipzig und der Indoor-Kletterpark in Leuna.