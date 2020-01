Sondershausen. Auch in Sondershausen und im ganzen Kyffhäuserkreis wurde an Böllern und Raketen zum Silvesterfest nicht gespart.

Farbenfrohes Spektakel zum Jahreswechsel

Mit Raketen, Böllern und Feuerwerk haben die Sondershäuser das Neue Jahr begrüßt und wieder für ein farbenfrohes Spektakel und einen Blickfang am Nachthimmel gesorgt. Die Hinterlassenschaften der alljährlichen Silvestertradition waren in der Innenstadt am Morgen danach noch vielerorts zu sehen. Es waren aber auch schon einige Bürger sehr zeitig am Neujahrstag – mit Besen und Schaufel ausgestattet – damit beschäftigt, diese wieder zu beseitigen.