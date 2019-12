Fast perfekte Veranstaltungen

Am letzten Wochenende vor Weihnachten haben Vereine und Veranstalter noch einmal eingeladen, um auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Es wurde wieder einiges organisiert und geboten, um den Besuchern ein paar schöne Stunden ganz abseits von Alltagsstress und Hektik zu bescheren. Das geschah auf ganz unterschiedliche Weise. So stand beim Weihnachtskonzert im Sondershäuser Achteckhaus die Musik im Vordergrund, im Rockstedter Backhaus war es vornehmlich Kulinarisches, weshalb die Besucher scharenweise kamen. Und beim Sondershäuser Weihnachtsmarkt gab es eine gute Mischung aus beidem. Zwei Sachen einte aber alle Veranstaltungen. Einerseits herrschte egal, wo mich die Termine am Dienst-Wochenende hinführten, eine tolle vorweihnachtliche Stimmung, zum anderen wurde zu jeder Veranstaltung der Wunsch nach Schnee und dazu passenden Temperaturen geäußert. Die weiße Pracht hätte nach Meinung der betreffenden noch den perfekten Rahmen geboten beziehungsweise das I-Tüpfelchen gesetzt. Auf weiße Weihnachten wird man wohl in diesem Jahr auch wieder verzichten müssen, glaubt man den Wetterprognosen. Die Veranstaltungen am Wochenende waren aber auch ohne den gewünschten Schneeflockenwirbel richtig schön.