Fast zu gut getarnt

Susann Salzmann über das Klischee vom immer bösen, rasenden Autofahrer.

Es mag Situationen geben, da ist eine gute Tarnung das A und O. Geht es allerdings um die Sicherheit, dann ist gute Tarnung fehl am Platz. Erst neulich aber wollten es mehrere Fußgänger und Radfahrer in Thüringen augenscheinlich drauf ankommen lassen, ob die Autofahrer sie bei Dunkelheit, in dunklen Klamotten, ohne Katzenaugen an den Fahrradrädern auch wirklich gut erkennen können. Ein schlechtes Vorbild für unsere Kinder.

Noch gefährlicher wird es, wenn – wie geschehen – die Supergetarnten Stoppzeichen bei Zebrastreifen ignorieren und sich in „Ich-schaff-das-schon“-Manier ihren Weg bahnen. Passiert nichts – alles wunderbar. Passiert was, wird einer der Getarnten gar vom Auto erwischt, dann ist das Klischee vom bösen Autofahrer, der immerzu rast, ohne Rücksicht auf Verluste, in vielen Mündern. Zum Glück muss es dazu gar nicht kommen, wenn niemand sein Glück herausfordert. Nicht-Tarnung dient der Eigensicherheit. Ein Bergsteiger bezwingt auch keine verschneiten Höhen mit schneeweißer Kluft, weil sich im Notfall Weiß auf Weiß mit bloßem Auge schlecht entdecken lässt.