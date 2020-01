Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fasten im Kloster

Eine Woche Fastenwandern, Entspannung und Kräuterkunde bietet zu Jahresbeginn die Ländliche Heimvolkshochschule Kloster Donndorf an. Gefastet werde in dieser Woche nach der Buchinger-Methode. Gleichzeitig sollen die Teilnehmer die Schönheit der Hohen Schrecke entdecken und je nach Jahreszeit, Kräuterkunde auf den ausgedehnten Spaziergängen oder im Seminarraum praktizieren. Fasten sei mehr als nur der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung. Es sei auch eine Zeit der Besinnung, in der das geschehen darf, was uns im reizüberfluteten Alltag nicht möglich ist, heißt es in der Seminarankündigung. Das Tagesprogramm gliedert sich in drei Einheiten: täglich geführte Naturerkundungen, Informationen zu verschiedenen Themen der Ernährung, Verdauung und Gesunderhaltung sowie entspannende Bewegung. Der Kurs findet vom 12. bis 17. Januar im Kloster Donndorf statt und kostet 337 Euro.