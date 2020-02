Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fastnachtsstreich und Hundesteuer

Zuerst wurde die Krawatte des Bürgermeisters gekürzt, dann erhielt das Stadtwappen von Ebeleben den Bienenkorb zurück. Die Stadtratssitzung am Donnerstagabend zur Weiberfastnacht bot neben den vielen Beschlüssen neuer Satzungen und der Geschäftsordnung auch amüsante Momente.

So macht die Eingemeindung Thüringenhausens es an zahlreichen Stellen notwendig die Satzungen anzupassen. Dabei habe man auch gleich ein Versprechen aus dem Wahlkampf zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr eingelöst und in Hauptsatzung und Geschäftsordnung die Gründung eines Beirats für Menschen mit Behinderung ermöglicht, erläuterte Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler). Zwei Vertreter aus den beiden Behinderteneinrichtungen in Ebeleben sollen künftig in den Gremien beratend mitarbeiten können. Sie sollen dann auch die Arbeit des neu zu gründenden Behindertenbeirats gegenüber dem Stadtrat vertreten, so Gröbel.

Eine Petitesse wurde mit dem Beschluss der neuen Hauptsatzung auch noch behoben. Die Beschreibung des Ebelebener Stadtwappens war laut Kommunalaufsicht nie korrekt vermerkt worden. Die sieben goldenen Bienen umschwirren nun den Bienenkorb und nicht mehr nur „auf silbernem Bodenbrett“.

Neu beschlossen werden musste auch die Hundesteuersatzung der Stadt. Die abgeschaffte Rasseliste für gefährliche Hunde wurde gestrichen und neue Befreiungen von der Steuer eingeführt. Für Therapiehunde und Gebrauchshunde müssen künftig keine Steuern mehr entrichtet werden. Züchter zahlen nur noch die Hälfte. Und wer einen Hund aus dem Tierheim aufnimmt, muss für ein Jahr keine Steuer zahlen. Die Steuersätze selbst seien moderat erhöht worden, so der Bürgermeister. Dass künftig Hunde eine Marke tragen müssen und Grundstücksbesitzer gegenüber den Beauftragten der Stadt Auskunft leisten müssen, ob sie einen Hund halten, wurde eingeführt. Und diejenigen, die gegen die Satzung verstoßen, müssen mit Geldbußen bis zu 5000 Euro rechnen.

Hundesteuer im Jahr für den 1. Hund: 50 Euro (bisher 40 Euro), 2. Hund 80 Euro (50 Euro), jeder weitere Hund 100 Euro (60 Euro), gefährliche Hunde 400 Euro (200 Euro)