Fehlende Erinnerung an Goethe in Berka

Berka. Über eine fehlende Schautafel oder einen anderen Hinweis am Standort des ehemaligen Goethe-Stammhaus in Berka wurde im Stadtrat gesprochen.

Vor fast vier Jahren wurde das Haus, das als Goethe-Stammhaus gilt, in Berka abgerissen. An der Ortsdurchfahrt weist seitdem die touristische Ausschilderung ins Nichts, bedauerte Stadtrat Joachim Kreyer (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Auf der Grünfläche vor dem ehemaligen Wohngebäude von Johann Wolfgang Goethes Vorfahren in der Goethestraße ein Schild aufzustellen mit Hinweisen zur Geschichte des hier einst stehenden Hauses und der Familie, sollte in Erwägung gezogen worden, so Kreyer. Geboren wurde in Berka Hans Göthe, der Ur-Ur-Großvater von Johann Wolfgang von Goethe. Der Dichter soll seinen Vorfahren und Berka aber nicht gekannt haben. Ortsteilbürgermeister Steffen Kellermann erklärte, dass bereits Gespräche dazu geführt werden. Für einen Schaukasten mit Bildern beispielsweise müsse allerdings spezielles Glas verwendet werden.