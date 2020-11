Die drei Tenöre The Fellas aus Nordhausen

Fellas-Konzert in Sondershausen auf Dezember verschoben

Während das Konzert der drei Tenöre am vierten Advent in Nordhausen bisher Bestand hat, muss der Auftritt am ersten Advent in Sondershausen verschoben werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das teilte Olaf Schulze, der die Tenöre vertritt. Ursprünglich sollte am Sonntag, dem 29. November, die Premiere des beliebten Tenortrios im Klubhaus Stocksen in Sondershausen über die Bühne gehen, doch daraus wird nichts, weil dieser erste Advent noch in der verkündete Lockdown-Zeit liegt. Nun hoffen alle mit dem neuen Termin eine Alternative gefunden zu haben.

Das weihnachtliche Konzert mit bekannten europäischen und amerikanischen Melodien zum Fest soll jetzt am Sonntag, dem 27. Dezember, an der schon ursprünglich vorgesehenen Stelle die Besucher erfreuen. Alle schon für den ersten Advent erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Eintrittskarten können in der Stadtinformation Sondershausen erworben werden.

Das Weihnachtskonzert in der Nordhäuser Blasii-Kirche am 20. Dezember, das unter den geltenden Bestimmungen mit einer reduzierten Anzahl an Gästen stattfindet, ist bereits restlos ausverkauft. „Wir hoffen, dass wir bald wieder die Möglichkeit haben werden, vor unserem tollen Publikum singen zu können“, sagte Marvin Scott.