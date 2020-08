Fellas-Konzerte werden nachgeholt

The Fellas, die drei Tenöre aus Nordhausen: David Roßteutscher Marvin Scott David Johnson.

Nordhausen. Ausgefallen Konzert der Frühjahrstournee werden im Oktober in der Nordhäuser Blasiikirche nachgeholt.

Das Nordhäuser Tenortrio Fellas wird im Herbst die wegen der Corona-Maßnahmen ausgefallenen Konzerte der Frühjahrstournee nachholen. Geplant waren für den 14. und 15. März Auftritte in der Cyriaci-Kapelle.

Für alle Karteninhaber besteht die Möglichkeit, am Sonntag, 4. Oktober, entweder um 13.30 Uhr oder um 18 Uhr sowie am Samstag, dem 17. Oktober oder Sonntag, dem 18. Oktober die Ersatzveranstaltungen in der Blasiikirche zu besuchen

Die Teilnahme soll unter der Nummer 0152/ 54 11 23 83 oder unter symphony-events@t-online.de bestätigt werden.