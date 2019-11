Sondershausen. Das Tenortrio „Fellas“ gibt am Samstag, 23. November, ein Weihnachtskonzert in der Cruciskirche in Sondershausen.

Fellas wieder in Sondershausen

Einen vorweihnachtlichen Höhepunkt bieten am Samstag, 23. November, um 19 Uhr im Sondershäuser Bürgerzentrum „Cruciskirche“ die drei Nordhäuser Tenöre von „Fellas“. Nach dem äußerst erfolgreichen Konzert vor Jahresfrist, in dem viele der schönsten deutschen und amerikanischen Weihnachtslieder von den Sängern interpretiert wurden, soll es nun eine Neuauflage mit weiteren besinnlichen Liedern geben.

Dafür haben die Tenöre Marvin Scott, David Johnson und David Roßteutscher intensiv geprobt, um ihr Repertoire zu erweitern und ihr Publikum mit dem einen oder anderen neuen Lied zu erfreuen. Die bewährten Klassiker wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder „Go, tell it to the mountains“ oder „Little drummer boy“ sind allerdings ebenso ein fester Bestandteil wie das spanische „Feliz navidad“ oder die berührende Version von Leonard Cohens „Hallelujah“.

Das Tenortrio „Fellas“ begeistert seit 2016 ein immer größer werdendes Publikum in Nordthüringen und darüber hinaus mit gekonntem Satzgesang und drei außergewöhnlichen und sehr vielseitigen Tenorstimmen, die von Oper bis Pop einen bunten Mix vorstellen. Neben der klassischen Klavierbegleitung setzen die zwei Amerikaner und ihr deutscher Kollege neuerdings auch zunehmend eine Konzertgitarre in ihren Shows ein.