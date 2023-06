Fellpflege vom Profi

Greußen. In Greußen betreibt Melanie Severin einen Salon für Hunde und hat Kundschaft aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus.

„Einmal baden, föhnen und schneiden bitte.“ – „Die Längen etwas kürzer?“ Die Dialoge, die im Salon von Melanie Severin geführt werden, ähneln denen aus ihrem früheren Berufsleben. Nun schneidet und stutzt die gelernte Friseurin allerdings Hunden das Fell – und nicht mehr die Haare der Herrchen und Frauchen.

Seit knapp einem Jahr betreibt die 33-Jährige den Hundesalon „Fell. Liebe“. Die Entscheidung zum Schritt in die Selbstständigkeit fiel in ihrer Elternzeit. Und aus eigenem Bedarf heraus: „Wir sind mit unserem Hund zur Fellpflege bis in den Thüringer Wald gefahren“, erzählt Melanie. Weil es auch anderen so ging, viele Bekannte weite Wege bis zum nächsten Hundefrisör zurücklegten, entschied sich die Greußenerin, einen eigenen Laden in der Stadt aufzumachen.

Räume angemietet und umgestaltet, fachgerechtes Equipment angeschafft

In Seminaren und durch viel Lesen und Ausprobieren eignete sich Melanie Wissen in fachgerechter Pflege aller Rassen an, besuchte Kurse bei einem Bildungszentrum in Vacha. Die Räumlichkeiten einer ehemaligen Tischlerei in der Nordhäuser Straße wurden angemietet und umgestaltet. Es mussten eine Edelstahl-Badewanne und ein höhenverstellbarer Trimmtisch gekauft werden und auch Utensilien wie Schere, Entfilzer, Schermaschine, Krallenschleifer und mehr gesellten sich zum Equipment.

Ob die Investitionen sich auch lohnen sollten, war gewiss eine Frage der ersten Stunde. „Aber man muss auch mal mutig sein“, sagt die junge Mutter. Den Laden tatsächlich eröffnet zu haben, bereut sie nicht. „Ich bin glücklich so.“

Und die Kundschaft scheint ihr Recht zu geben. Die kommt nicht nur aus den umliegenden Orten, sondern auch aus Nordhausen, Heldrungen, Bad Frankenhausen, dem Unstrut-Hainich-Kreis und auch aus dem Thüringer Wald kommen Tierliebhaber, um das Fell ihrer Vierbeiner wieder auf Vordermann zu bringen. Über 400 sogenannte Follower hat der Salon auf der Seite einer sozialen Plattform im Internet.

Mit der Nachfrage steigt bekanntlich auch das Angebot. Und so kann man bei Melanie Severin neben scheren, schneiden, baden, föhnen, Unterwolle ausbürsten, Ohren und Krallen pflegen sowie Konturen schneiden mittlerweile auch Kräuterbäder und Thalasso-Massagen auswählen.

Größtenteils ist ihre Hilfe allerdings beim Entfilzen und Scheren gefragt. „Gerade bei kleinen Hunden muss regelmäßig nachgeschnitten werden und bei den großen langhaarigen ist ein ordentliches Bürsten angebracht, sonst fühlt sich schnell auch mal Ungeziefer wohl“, weiß die Expertin.

Ausgefallene Frisuren oder gar Fellfärbungen kommen für Melanie Severin nicht in Frage. Ein Hund solle auch immer noch ein Hund bleiben und kein Modepüppchen. Dass sie auch mal Angst vor einem vierbeinigen Gast hat, kann die Saloninhaberin nicht behaupten. „Eher Respekt, aber der gehört genau so dazu wie viel Zuneigung und Vertrauen.“ Sollte ein Hund in der ungewohnten Situation doch mal nach ihr schnappen, bekommt er eine Halskrause angelegt. Auf einen Maulkorb verzichtet die Tierliebhaberin bewusst.

Immer mit an ihrer Seite: ihre vierjährige Zwergschnauzer-Hündin Joy. Sie liebt es, bei den Behandlungen der Artgenossen zuzuschauen.

Das ständige Haaren ist ein Problem bei Labrador-Hündin Ginger. Einen ganzen Berg Unterwolle hat Melanie Severin ausgebürstet. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen