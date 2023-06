Ferien im Freizeitzentrum Artern

Artern. Unterhaltung und Spaß in den Sommerferien gibt es in der Salinestadt.

Das Freizeitzentrum Artern hat in den Sommerferien in der ersten, zweiten und fünften Ferienwoche verschiedene Angebote parat. Vom 11. bis 14. Juli, vom 17. bis 21. Juli und vom 7. bis 11. August wird jeweils um 10 Uhr im Ferienzentrum gestartet. Bis 11.45 Uhr besucht man das Arterner Schwimmbad. Bei schlechten Wetter wird in der Sporthalle gespielt. Immer 12 Uhr gibt es Mittagessen im Freizeitzentrum, im Anschluss kann gebastelt oder sich auf der großen Anlage sportlich betätigt werden. Entsprechend des Wetters sind auch Änderungen möglich, heißt es. Am Nachmittag gibt es Kuchen und ein Getränk, ab 15 Uhr werden die Teilnehmer abgeholt.

Weitere Informationen zu Kosten und Teilnahmebedingungen gibt es im Freizeitzentrum Artern.