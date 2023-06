Ferienangebote im Kloster Memleben

Memleben. Das Kloster Memleben bietet in den kommenden Sommerferien besondere Touren zu spannenden Themen an.

In den die bevorstehenden Sommerferien wird es wieder ein besonderes Angebot für die jüngsten Klostergäste in Memleben geben. Im Juli und August wird jeden Montag, Mittwoch und Samstag um 11.30 Uhr eine öffentliche Führung zu spannenden Themen stattfinden. Am Montag, 3. Juli, geht es um Wissen und Macht – der heilige Benedikt und die Ottonen.

Die Sonderführung widmet sich der Dauerausstellung und erklärt die Zusammenarbeit zwischen Kloster und weltlicher Herrschaft im Hochmittelalter. Am Mittwoch, 5. Juli, steht die wechselvolle Geschichte des Klosters im Mittelpunkt der Führung. Die Gäste besuchen den Garten und besichtigen die imposante Architektur der zwei ehemaligen Klosterkirchen mit spätromanischer Krypta.