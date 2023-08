Ferienkinder üben in Clingen coole Tanzschritte und Toleranz

Clingen. Workshop vom Jugendhaus Greußen erstmals im Ratskeller der Nachbarstadt. Drei Tage Training für tolle Show vor Publikum.

Während mehr als 20 Kindern im Saal vom Ratskeller in Clingen coole Tanzschritte und Posen üben, lernen sie auch Akzeptanz für andere und toleranten Umgang untereinander. Das sei auch das Ziel des dreitägigen Hip-Hop-Workshops, den Mitarbeiter des Jugendhauses in Greußen bereits zum zweiten mal als Angebot für die Sommerferien auf die Beine gestellt hatten, erklärt Vanessa Kühne, die Leiterin der Greußener Jugendeinrichtung. „Schon das ganze Jahr über hatten uns die Kinder und Jugendlichen gelöchert, wieder eine solche Veranstaltung anzubieten. Und zum Glück bekamen wir wieder finanzielle Unterstützung für das Projekt unter dem Titel ,AkzepTanz’ aus dem Landesprogramm zur Demokratieförderung.“

Voll happy seien die Teilnehmenden im Alter zwischen sechs und 16 Jahren gewesen, dass Trainer Matthias Arndt aus Erfurt auch in diesem Jahr wieder die Anleitung übernahm. Der Spaß beim Projekt hatte sich wohl so herumgesprochen, dass jetzt statt einem drei Jungen dabei waren. Und die Kinder und Jugendlichen hatten dieses Mal sogar drei Tage Zeit, gemeinsam zu üben, bevor sie am Freitagnachmittag um 15 Uhr im Clingener Ratskellersaal vor Publikum auftreten. Nach nur zwei Tagen hatten sie bereits vergangenes Jahr in Greußen eine tolle Show geboten.

Zum ersten Mal war das Jugendhaus-Team mit einer Veranstaltung im Ratskeller in Clingen zu Gast. „Das passt hier wunderbar zusammen. Vom Ratskeller-Wirt werden wir und die Workshop-Teilnehmenden sogar noch jeden Tag mit Mittagessen versorgt“, ist Vanessa Kühne begeistert vom Projektort.

Und mit Tanzgruppen kennt sich Wirt Walter Meißner aus. Die Mädels von Step Up aus Greußen trainierten regelmäßig auf dem Saal, erzählt er. Jährlich finde hier außerdem auch die Tanzstunde für Anfänger statt.