Ferienspaß rund um das Kyffhäuser-Denkmal

Das Kyffhäuser-Denkmal bietet in den Herbstferien wieder kostenlose Kinderführungen mit einer Burgfrau an.

Kyffhäuser. Mehrmals in der Woche werden Kinder-Sonderführung angeboten. Ab 9. Oktober wird es schaurig.

Mit einem bunten Herbstprogramm geht das Kyffhäuser-Denkmal im Oktober an den Start. Aktuell empfiehlt sich das Wahrzeichen in den Herbstferien besonders für Familienausflüge: „Vom 3. bis 6. und 10. bis 13. Oktober, also jeweils Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, gibt es ab 13 Uhr eine kostenlose, kindergerechte Führung mit unserer Burgfrau von Kyffhausen“, teilt Denkmalleiter Heiko Kolbe mit. Dabei erfahren die Besucher alles über Kaiser Barbarossa. Dazu bedarf es laut Kolbe keiner Anmeldung, und es gilt das Eintrittsticket für die Besichtigung des Denkmals. Treffpunkt ist an der Kasse des Kyffhäuser-Denkmals.

Teilnahmehefte für ein Detektivspiel

Ab 9. Oktober präsentiert das Team den Barbarossaturm wieder als „Halloween-Gruselturm“. Das Detektivspiel richte sich an Kinder. Teilnahmehefte gibt es beim Kauf der Eintrittskarten. Darüber hinaus könnten je nach Verfügbarkeit weiterhin kostenpflichtige Führungen für Familien und Reisegruppen gebucht werden, hier werde vorab um Terminvereinbarung gebeten.

Die Ausstellungen im Barbarossaturm berichten über die Entstehung der Bodenbilder am Kyffhäuser sowie über die Geschichte alter Wohn- und Wehrtürme auf Burganlagen. Am Burgbrunnen kann man sich über dessen Entstehungsgeschichte informieren und den grimmigen Brunnengeist ärgern. Mit einer VR-Brille kann in der Multimedia-Ausstellung im Denkmalturm die Fahrt in den tiefsten Burgbrunnen der Welt nachempfunden werden.

Geöffnet täglich 9.30 bis 18 Uhr, letzter Einlass ist 17.30 Uhr.