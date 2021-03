Ferientermine für Erste-Hilfe-Kurse im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. DRK-Kyffhäuserkreisverband darf unter Auflagen wieder Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinneulinge anbieten.

Der Kreisverband Deutsches Rotes Kreuz (DRK) darf in kleinen Gruppen und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes wieder Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinneulinge anbieten, so DRK-Ausbilder Sven Oesterheld.

Die erste Schulung findet am Dienstag, 30. März, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr in Artern statt. Eine weitere in Bad Frankenhausen am Mittwoch, 31. März, sowie in Greußen am 6. April – beide ebenfalls von 8 bis 18 Uhr. Einige Restplätze sind noch vorhanden. Anmeldung unter: Telefon: 03632/65 15 0.