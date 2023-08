Ferientrips nach Belantis, ins Hermannseck und die Kurstadt Bad Frankenhausen

Roßleben-Wiehe. Das Mehrgenerationenhaus in Roßleben hat sich für die Schulferien eine Menge Angebote für Kinder und Jugendliche einfallen lassen.

Noch zwei Wochen schulfrei bedeutet ein abwechslungsreiches Angebot des Roßlebener Mehrgenerationenhauses für Kinder und Jugendliche. Die fünfte Ferienwoche startet am Montag mit einem Ausflug ins Hermannseck mit Picknick. Punkt 10 Uhr geht’s los. Bis zum Ende der Veranstaltung um 12 Uhr werden Naturmaterialien gesammelt, die zwei Tage später – am Mittwochvormittag – zu „wilden Kreaturen“ geformt werden sollen.

Für den 8. August steht eine Tagesfahrt in den Freizeitpark Belantis an. Um 8.30 Uhr geht’s los; der erlebnisreiche Tag soll gegen 19.30 Uhr enden. Der Teilnahmebeitrag für jedes Kind beträgt 49 Euro.

Von 10 bis 12 Uhr wird am Donnerstag, 10. August, gewandert, und zwar in Bad Frankenhausen. An die Wanderung schließt sich laut der Veranstalter ein Besuch des Solefreibades an. Der Unkostenbeitrag liegt bei 8,70 Euro pro Teilnehmer.

Die vorletzte Ferienwoche endet mit einer gemütlichen Bastelrunde. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr am 11. August werden Lagerfeuergläser gefertigt.

Die letzte Ferienwoche steht im Zeichen „Miteinander leben – voneinander lernen“ und startet am 14. August mit einer Spaßolympiade.