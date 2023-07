Fest zum Schuljahresabschluss in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Das Schulfest am Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen ließen sich viele Schüler, Eltern und Interessierte nicht entgehen

Chorgesang, Schultheater, Tänze, Spiele, Sport, Musik – auf dem sonst um diese Zeit verwaisten Schulhof des Kyffhäuser-Gymnasiums in Bad Frankenhausen herrschte am Schulfestabend ein quirliges Getümmel. Arbeitsgemeinschaften stellten sich vor, Schülerinnen und Schüler zeigten ihre Talente, Versorgungs- und sonstige Stände waren dicht umlagert. Eltern kamen mit Lehrern in lockerer Atmosphäre ins Gespräch, interessierte Besucher ließen sich durchs Schulhaus führen oder bewunderten im Foyer die vielen Pokale und Auszeichnungen aus Sport- und sonstigen Wettbewerben. Es war nach Corona das erste Schulfest zum Schuljahresabschluss am neuen Schulstandort. Auch die neuen Fünftklässler waren eingeladen und konnten zusammen mit ihren Eltern erste Eindrücke vom Schulleben gewinnen. Alle Einnahmen aus Eintritt, Glücksrad, Entenrennen und Versorgung kommen Schule und Schülern zugute.

Gut besucht waren die Theateraufführungen in der Aula. Foto: Kerstin Fischer