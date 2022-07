Festschrift über Udersleben erschienen

Der Heimatverein hat eine Festschrift anlässlich des 25. Lindenblütenfestes in Udersleben herausgegeben.

Anlässlich des 25. Lindenblütenfestes in Udersleben ist gerade eine Festschrift erschienen. Das teilt der Heimatverein Udersleben mit. Unter dem Titel „Kennst Du das kleine Dorf…. Willkommen in Udersleben“ wurden Geschichte, Geschichten, Lieder, Gedichte, Bilder und vieles mehr aus dem Besenbinderdörfchen am Rande des Kyffhäusergebirges für die Nachwelt festgehalten.

Das Silber-Jubiläum des Lindenblütenfestes wurde Mitte Juni begangen. Gefeiert wird immer, wenn die Linde ihre Knospen zur Blüte öffnet. Die Festschrift sei nun im Friseursalon in Udersleben oder bei Antje Kuchenbecker zu erhalten, teilte der Heimatverein mit.

