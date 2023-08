Festwiese in Berka wird zum Mekka für Livemusik

Berka. Kirmesburschen aus dem Sondershäuser Ortsteil starten mit einem neuen Festival für Rock und Heavy Metal.

Noch ist es still rund um die Bühne, das Laub der Bäume schlummert noch darauf. In einer Woche dann werden die Trommelstöcke durch die Lüfte wirbeln sowie harte Gitarrenriffs und lautstarke Songs zu hören sein. „Ich freue mich auf zwei Tage Livemusik pur, denn Musik verbindet Menschen“, sagt Vincent Müller, Mitorganisator eines neuen Festivals auf der Festwiese in Berka mit ihrer Freilichtbühne.

Müller selbst ist Musiker durchweg, denn in fünf Bands sitzt er am Schlagzeug, und das riesige Open Air in Wacken hat bei ihm Kultstatus. Er fährt hin, so oft es geht, war auch in diesem Jahr bei der Schlammschlacht dabei. Genau dort ist im vergangenen Jahr die Idee zum Livemusik-Event in Berka gemeinsam mit Christoph Görg entstanden.

Mehr als ein Jahr wurde an der Umsetzung gefeilt, um alles in Sack und Tüten zu bringen. Denn die Festwiese in Berka mit ihrem großzügigen Areal und der Bühne sind beliebt bei Veranstaltern.

Mietverträge mit der Stadt sind inzwischen geschlossen und vom Berkaer Ortsteilbürgermeister gab es grünes Licht für die Festivalpremiere unter dem Titel „BOA – Berka Open Air“.

Derzeit laufen noch die letzten Vorbereitungen für das kommende Musikwochenende. Die Bands sind bereits gebucht, hartgesottene Rock- und Metalfans können sich auf die Lokalmatadoren wie Endless Sunday, Thirsty thirteen, Metzner und Band, sowie Mephisto und Black mood freuen. Weitere Acts kommen aus ganz Thüringen. Um die Bandverträge kümmerte sich Müller, da er in der Thüringer Metal-Szene eine Hausnummer ist.

Jetzt geht es an die Arbeiten auf dem Festivalgelände, denn Absperrzäune müssen noch her, der Rasen für Campingplatz und Festgelände braucht noch eine Mahd. Veranstaltungstechniker Cuno Schuster von der Firma „Front of House“ aus Erfurt steht bereits in den Startlöchern. „Gemeinsam werden die Fäden für das neue Festival gezogen, denn es soll ein Event werden, was von den Bewohnern des Ortes und Fans auch angenommen wird“, sagt Paul Felsberg, Chef der Kirmesburschen.

An weitere Auflagen in den kommenden Jahren ist schon gedacht und es ist bereits geplant, Bühne samt Festivalgelände zu renovieren und auszubauen.

Karten gibt es an der Abendkasse. Voranmeldung für den Campingplatz unter Telefon: 0152 / 28113624 wird empfohlen, teilt der Veranstalter mit.