Festwochenende für 175 Jahre Männergesangverein Holzsußra

Holzsußra. Ein Hobby, das Generationen verbindet, steht am Wochenende im Mittelpunkt.

Es ist ein stolzes Alter, auf das der Männergesangverein Holzsußra zurückblicken kann. Am Wochenende wird der 175. Geburtstag groß gefeiert. Doch in die Jahre gekommen ist der Chor keinesfalls: das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 51 Jahre. „Exorbitant gering für einen Gesangverein“, sagt der Vorsitzende Steffen Lupprian.

Woran es liegt, dass die Holzsußraer ihrem Chor über Generationen hinweg die Treue halten, erklärt sich für den Vereinschef so: „Bei uns ist nahezu jedes Alter aus jeder Dekade vertreten und so gibt es untereinander auch immer genügend gemeinsame Berührungspunkte, über die man sich nach der Probe am Freitagabend bei einem Glas Bier austauschen kann.“ Zudem sei das Singen ein sehr schönes Hobby, man verbringe gemeinsam eine gute Zeit und könne schnell Erfolge verzeichnen. „Und außerdem bereitet es doppelt Freude – dem Sänger und dem Zuhörer“, so Lupprian.

Repertoire erstreckt sich von Volksweisen bis Pop

Insgesamt 31 Mitglieder zählt der Männergesangverein heute. Der älteste Sänger ist mit 83 Jahren Dieter Höche, dessen Sohn Frank und Schwiegersohn Matthias ebenso zum Chor gehören wie seine Enkel David und Benedikt. Mit 15 Jahren ist Lennert Weiß der jüngste Sänger. So ist es auch nicht verwunderlich, dass neben alten Volksweisen auch moderne Lieder einstudiert werden. „Wir pflegen das alte Liedgut, singen aber auch quer durchs Gemüsebeet, von Rock über Pop und Schlager bis hin zu Gospel“, so Lupprian.

Angeleitet wird der Männergesangverein dabei von einer Frau. Seit diesem Jahr ist Ludmila Sergienko Chorleiterin. Sie hat sich nach dem Ausscheiden von Alec Otto bereit erklärt, neben dem Frankenhäuser Frauchor und der Chorgemeinschaft Berka-Jecha auch den Holzsußraer Verein anzuleiten.

Auf die Anfänge der einstigen „Liedertafel Holzsußra“, die 1848 gegründet wurde und aus der später der Volkschor und schließlich der Männergesangverein hervorgingen, soll am bevorstehenden Wochenende gebührend Rückschau gehalten werden. Die Festlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen beginnen mit einer kleinen Andacht am Samstag, dem 10. Juni, um 16 Uhr in der Kirche. Anschließend wird den verstorbenen Sängern auf dem Friedhof gedacht. Um 20 Uhr wird dann auf der Festwiese zum Sommerkabarett mit dem Duo „Zwiebelknolle“ aus Erfurt geladen.

Der Höhepunkt steht am Sonntag, dem 11. Juni, mit dem 15. Kreischortreffen an. Ab 13 Uhr werden die Frauenchöre aus Berka, Bad Frankenhausen und Obergebra, die Männergesangvereine Neustadt unterm Hohnstein und Dachrieden sowie die Chorgemeinschaften „Goldene Aue“ und Berka-Jecha und auch der Albert-Fischer-Chor Sondershausen empfangen. Um 14 Uhr startet dann das Kreischortreffen auf der Bühne der Festwiese.

Der Holzsußraer Verein war 1991 mit 19 anderen Chören Gründungsmitglied des Hainleite-Sängerkreises und ist ebenfalls Mitglied im Thüringer Sängerbund und im Deutschen Chorverband.