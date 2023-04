Feuerkuppe zieht immer mehr Hockey-Teams an

Straußberg. Mit 200 Teilnehmern beim Nachwuchsturnier war im Ferienpark jedes Bett belegt.

Voll ausgebucht waren die Bungalows im Ferienpark Feuerkuppe am vergangenen Wochenende, weil sich die Nachwuchstalente im Hockey aus fünf Bundesländern hier zum jährlichen Turnier um den Straußberg-Pokal getroffen hatten. Mehr als 200 Personen, mitgerechnet auch die Betreuer der jungen Sportler, mussten Ferienpark-Chefin Ina Seichter und ihr Team unterbringen und versorgen.

„Da blieb eigentlich kein Bett mehr frei“ so die Geschäftsführerin. Das Wochenende sei aber auch schon lange als ausgebucht vermerkt gewesen. „Das Hockey-Turnier ist für uns so früh in der Saison, eine Zeit, in der oft noch nicht so viele Buchungen vorliegen, immer schon ein feste Größe für die Auslastung“, stellt sie fest. Abgesehen davon sorge die Veranstaltung mit jugendlichen Teilnehmern aus mehreren Bundesländern natürlich dafür, dem Ferienpark noch größere Ausstrahlung zu verschaffen.

Speziell beim Hockey-Nachwuchs spreche sich die Feuerkuppe als Trainings- und Freizeitstätte bereits herum, freut sich Ina Seichter. Neben einem Jugendteam aus Hamburg, das bereits regelmäßig nach Straußberg komme, werde in diesem Jahr erstmal eine Nachwuchsmannschaft vom Leipziger Hockeyclub hier ihr Trainingslager abhalten.

„Die Bedingungen sind einfach perfekt“, lobt Andreas Wille aus Potsdam, der den Straußberg-Cup mit aus der Taufe gehoben hat und seitdem Jahr für Jahr – abgesehen von einer coronabedingten Unterbrechung – organisiert und begleitet. „Es ist ja nicht nur so, dass die Teams auf dem Platz wunderbar trainieren und spielen können. Auch für die Zeit neben dem Sport wird sehr viel geboten, was Kindern und Jugendlichen wirklich Spaß macht.“

Der Zeitpunkt für das Zusammentreffen der Teams sei sportlich sehr günstig, schätzt Wille ein. Hier könnten sich die Mannschaften vor dem Beginn des regulären Spielbetriebs noch einmal im Wettkampf mit anderen Teams messen. Im Turnier treten Landesauswahlen, in diesem Jahr die von Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, gegeneinander an. Alle Länder schickten sowohl ein Mädchen- als auch ein Jungenteam.

Andreas Wille könnte sich weitere Hockey-Veranstaltungen im Laufe des Jahres auf der Feuerkuppe vorstellen, auch Spiele in der Meisterschaftszwischenrunde auf nationaler Ebene. Nur müsse dafür der mittlerweile 20 Jahre alte Kunstrasen erneuert werden. Mit einem Antrag auf Förderung war Ferienpark-Chefin Ina Seichter zuletzt allerdings gescheitert.