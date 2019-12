Sondershausen. In der Montagnacht kam es in einem Mehrfamilienhaus Am Tischplatt zu einer starken Rauchentwicklung.

Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Bad Frankenhausen aus

In der Montagnacht, gegen 22.30 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Tischplatt informiert. Drei Stadtfeuerwehren rückten mit acht Einsatzfahrzeugen aus.

An der Einsatzstelle bestätigte sich, dass es in der Küche einer der Wohnungen brannte. Anfangs war laut Feuerwehr nicht klar, ob sich nicht noch eine vermisste Person in der brennenden Wohnung befinde. Sofort ging der Angriffstrupp zur Menschenrettung vor. Der betreffende Bewohner konnte sich allerdings bereits zuvor selbst aus der Wohnung retten.

Mehrere Personen aus den darüberliegenden Wohnungen wurden über die Drehleiter gerettet.

Der Einsatz dauerte bis Mitternacht an. Zur Brandursache gibt es bisher keine Informationen. Verletzt wurde niemand.

