Feuerwehr Sachsenburg öffnet Tür

Zum Tag der offenen Tür lädt für Samstag, 14. Oktober, die Freiwillige Feuerwehr Sachsenburg ein. Beginn am Feuerwehrgerätehaus des Ortsteils der Stadt An der Schmücke ist 13 Uhr. Um 14 Uhr ist offizielle Eröffnung, für 14.30 Uhr ist ein Platzkonzert der Schalmeienkapelle der Feuerwehr Reinsdorf angekündigt und gegen 16 Uhr wird eine Feuerwehrvorführung zu erleben sein. Für die kleinen Besucher haben die Sachsenburger Feuerwehrleute Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto vorbereitet, außerdem Geschicklichkeitsübungen an der Kübelspritze sowie weitere Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Einem knurrenden Bauch kann mit Speisen und Getränke abgeholfen werden, für die ebenfalls gesorgt ist.