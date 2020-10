Feuerwehr-Zentrum wird weitergebaut

Die großen Felsen am Kyffhäuser waren am Donnerstag im Kreisausschuss leichter zu sichern, als offenbar der Umbau einer ehemaligen Schule in Artern zum Feuerwehrtechnischen Zentrum zu bewerkstelligen ist. 1,1 Millionen Euro soll der mehr kosten – statt 4,7 Millionen Euro wie geplant werden inzwischen 5,8 Millionen Euro aufgerufen. Das soll zuvorderst daran liegen, dass die Statik des Gebäudes nicht für die Schlauchpflegeanlage taugt und eine Spezialgründung mit Micro-Pfählen notwendig mache. Aber damit endete die Liste nicht, die die Kreisverwaltung vorlegte.

Eine Photovoltaikanlage solle noch installiert werden. Die Außenanlagen inklusive der Parkplätze waren bislang nicht mitgeplant. Um das Haus nutzbar zu machen für alle Einrichtungen, die neben dem Feuerwehrtechnischen Zentrum in die alte Borlachschule einziehen sollen, bedarf es einer neuen Schließanlage. Die Fenster ließen sich nicht, wie angenommen, aufarbeiten, die Bodenbeläge waren doch nicht mehr brauchbar. Preissteigerungen und höhere Kosten durch Corona kamen noch dazu.

Die anschließende Debatte entspann sich nicht mehr an der Höhe der Kosten, sondern drehte sich gleich um Planungsfehler und mangelnde Aufsicht. Um Klagen zu vermeiden, wurde nicht-öffentlich weiter geredet.

In nicht-öffentlicher Runde einigte man sich, unter Auflagen weiterzubauen, erklärte der Sprecher des Landratsamtes im Nachgang. Allerdings wird gespart werden müssen: Alles was später geht, müsse später gebaut werden, so Heinz-Ulrich Thiele. Bis zum nächsten Kreisausschuss muss die Sparliste vorliegen. Auch Verantwortlichkeiten der Misere sollen geprüft werden.

Der Beschluss, einen weiteren Bauabschnitt an der Steilwand am Kyffhäuser vorzuziehen und dafür 896.000 Euro zusätzlich an Eigenmitteln freizugeben, wurde mit zwei Enthaltungen gefasst. Die Notwendigkeit, die rissige Felswand im vierten Bauabschnitt noch in diesem Jahr zu sichern, wurde nicht in Frage gestellt. Die Art der Mittelbeschaffung kritisierten Jörg Steinmetz und Knut Hoffmann (beide CDU). Gedeckt wird die Sicherung aus Mehreinnahmen durch den Bund. Der hatte im Zuge seiner Coronahilfe beschlossen, seinen Anteil an den Kosten zur Unterkunft für Hartz-4-Empfänger zu erhöhen. Damit werden Mittel im aktuellen Haushalt frei, erläuterte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Freie Mittel, die auch den Kommunen zugute kommen könnten, erinnerte Jörg Steinmetz. Das Land fördert die Maßnahme am Kyffhäuser 1,96 Millionen Euro.