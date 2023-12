Ein 19-Jähriger stieg in ein Fahrzeug der Feuerwehr und wollte es stehlen. (Symbolbild)

Junger Mann steigt in Sondershausen in Feuerwehrfahrzeug und fährt los

Sondershausen. Als der Anruf der Feuerwehr bei der Polizei einging, staunten die Beamten nicht schlecht.

Einen nicht alltäglichen Einsatz bewältigten am Montag die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen. Gegen 16 Uhr meldeten die Kameraden der Sondershäuser Feuerwehr, dass sie einen Dieb gestellt haben und die Unterstützung der Polizei vor Ort benötigen. Der polizeibekannte Mann hatte einen günstigen Moment nutzen können und sich in ein Einsatzfahrzeug gesetzt.

Er startete den Motor und manövrierte das Feuerwehrauto aus der Garage. Kurz darauf konnten ihn die Kameraden jedoch dingfest machen. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige einen verwirrten Eindruck machte. Nach der Prüfung durch einen Notarzt und den sozial-psychiatrischen Dienst wurde der junge Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht.