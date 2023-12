Feuerwehren entlang der Unstrut kontrollieren regelmäßig

In der Nacht sind die Pegelstände von Unstrut und Wipper weiter angestiegen. Der Pegel Oldisleben hat inzwischen die höchste Meldestufe 3 erreicht und lag am Morgen bei 5,40 Metern.

In der Nacht zum 24. Dezember sind die Pegelstände von Unstrut und Wipper weiter angestiegen. Der Pegel Oldisleben hat inzwischen die höchste Meldestufe 3 erreicht und lag am Morgen bei 5,40 Metern, Tendenz weiter steigend. Für den Unstrut-Flutkanal bei Gehofen meldete die Hochwassernachrichtenzentrale einen Wert von 2,42 Metern. Im Westteil des Kreises hatte die Wipper über Nacht die zweite Meldestufe erreicht und lag um 10.15 Uhr an der Messstelle Hachelbich bei 1,36 Metern, während die Helbe bei Wasserthaleben zuletzt um 6 Zentimeter auf 1,48 Meter gesunken war.

Entlang der Unstrut seien die Freiwilligen Feuerwehren der Anrainerorte alarmiert, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, hieß es am Morgen auf Nachfrage in der Rettungsleitstelle in Nordhausen. In Schönewerda errichte die Unstrut ein Gehöft und setzte den Hof unter Wasser.

Am Vormittag will in Sondershausen erneut der Stab für außergewöhnliche Ereignisse des Landratsamtes unter der Leitung von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zusammengetreten, um die Lage zu analysieren und das weitere Vorgehen zu beraten.

Für den Tagesverlauf sind weitere Niederschläge angekündigt.