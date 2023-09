Feuerwehrfest mit Wipperregatta in Sondershausen

Sondershausen. Dass die Feuerwehr Sondershausen-Mitte am 9. September besonders groß feiert, hat einen Grund. Das erwartet die Gäste.

Einen Tag der offenen Tore verspricht die Feuerwehr Sondershausen-Mitte. Am Samstag, 9. September, wird nicht nur zum Feuerwehrfest eingeladen, sondern es soll auch das 140-jährige Bestehen gefeiert werden. Ab 11 Uhr wird zur Technikschau an die Gänsespitze eingeladen. Höhepunkt wird die Wipperboot-Regatta mit selbstgebauten Booten der Vereine sein. An der Brücke bei der Feuerwehr werden diese 13 Uhr zu Wasser gelassen. Alle kleinen Besucher können ab 14 Uhr an den Stationsspielen teilnehmen. Ende der Spiele wird gegen 16.30 Uhr sein. 17 Uhr werden unter den Teilnehmern zehn Gutscheine für den Freizeitpark Possen ausgelost. Gegen 16 Uhr sind verschiedene Vorführungen geplant und um 20 Uhr beginnt die 90er-Jahre-Party.