Das erste Zeltlager für die Kinder und Jugendlichen Günserodes hatte im vergangenen Jahr Premiere und kam sehr gut an. (Archivbild)

Feuerwehrfest und Ferienspaß in Günserode

Günserode. Der Feuerwehrverein des Ortes organisiert mehrere Veranstaltungen im Jahr sowie ein Zeltlager Für Kinder.

Zum traditionellen Feuerwehrfest auf dem Heimatfestplatz lädt der Feuerwehrverein des Ortes am Samstag, 5. August, ein. Los geht es ab 15 Uhr mit vielen Angeboten, informierte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Günserode, Mario Focke. So könnten sich die kleinen Gäste über Hüpfburg, Kinderschminken, Dosenschießen und Luftballonknoten freuen, jedes Kind erhalte zudem ein Eis gratis.

Als einen Höhepunkt des Festes kündigte Mario Focke die Vorführung der Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Kyffhäuserland an. Hier könnten Besucher etwas über die Einsatzmöglichkeiten der Drohnen erfahren und diese auch in Aktion erleben. Ab 20 Uhr werde dann zum Tanz eingeladen und auch für das leibliche Wohl sei mit Kaffee und Kuchen, Popcorn sowie Deftigem vom Grill bestens gesorgt.

Lagerfeuer, Kinoabend und Nachtwanderung geplant

Der Feuerwehrverein des Ortes organisiert auch noch andere Veranstaltungen im Jahr. So zum Beispiel das Osterfeuer und einen dreitägigen Weihnachtsmarkt. Auch hat es sich der Feuerwehrverein auf die Fahne geschrieben, etwas für die Kinder des Ortes tun. So findet am Wochenende vom 11. bis 13. August zum dritten Mal der Ferienspaß statt, wobei es sich um ein Zeltlager handelt. Ein Lagerfeuer, Kinoabend sowie eine Nachtwanderung stünden hier unter anderem auf dem Programm.

In diesem Jahr seien die Plätze schon vergeben, informierte der Wehrleiter. Da einige Kinder in besagtem Zeitraum im Urlaub sind, aber gern dabei gewesen wären, sowie aufgrund der hohen Nachfrage, steht beim Feuerwehrverein die Überlegung, im kommenden Jahr zwei Zeltlager im Sommer anzubieten.