Feuerwehrfest und Kirmestreiben im Kyffhäuserkreis

Rohnstedt und Wiedermuth bereiten die Kirmes vor, in Sondershausen feiert eine Feuerwehr Geburtstag.

Kirmes in Wiedermuth auf dem Schützenplatz

In Wiedermuth heißt die Kirmesjugend am 9. und 10. September zur Kirmes willkommen. Am Samstag, dem 9. September, startet der Umzug um 9 Uhr mit der Band „Taktlos“ durch den Ort, bevor um 14.30 Uhr zum Kindertanz mit Spielen, Spaß, Kaffee und Kuchen eingeladen wird. Der Tanzabend mit „Full Stereo“ und „Jo’l“ beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag, dem 10. September, klingt die Kirmes dann von 10 bis 13 Uhr mit dem Frühschoppen aus. Gefeiert wird das Fest der Kirchweihe auf dem Schützenplatz, heißt es von der Kirmesjugend.

Feuerwehr öffnet Tore zum Jubiläum

Das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr Sondershausen-Mitte wird am 9. September mit einem Tag der offenen Tore an der Gänsespitze gefeiert. Ab 11 Uhr öffnet die Technikschau, um 13 Uhr steht die Wipperbootregatta an, bei der sich die Teilnehmer mit selbst gebauten Exemplaren auf die Wipper trauen. Für den Nachmittag sind verschiedene Stationen, Auszeichnungen und Vorführungen geplant. Ab 20 Uhr gibt es Musik aus den 1990er-Jahren zu hören.

Kirmesumzug und Frühschoppen in Rohnstedt

Am Samstag, dem 16. September, beginnt in Rohnstedt die Kirmes mit dem Kirmestanz und der Band „Mate“ um 20 Uhr. Am Sonntag, dem 17. September, setzt sich der Kirmesumzug mit Ständchen ab 9 Uhr in Bewegung. Im Anschluss wird zum Frühschoppen eingeladen.