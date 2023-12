Roßleben-Wiehe Helfen und retten können nur diejenigen, die in Notfällen über das nötige Equipment verfügen. In Roßleben-Wiehe wird an vielen Stellen nachjustiert.

Die Zeiten, in denen großflächige Stromausfälle - sogenannte Blackouts - mögliche Einsatzszenarien auslösen, bestehen nach wie vor. Die Feuerwehren in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe sind mit dem zuletzt beschafften und gespendeten Ausrüstungsgegenständen nun besser denn je auf solche Situationen vorbereitet. Fünf Stromerzeuger für jeweils rund 3400 Euro wurden beschafft. Möglich wurde die Anschaffung durch die in diesem Jahr erstmals vom Land zur Verfügung gestellte Feuerwehrpauschale, sagte Sascha Schwerdt, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt der Stadt. Dieser finanzielle Segen helfe den Kommunen, einen Lückenschluss in der Feuerwehrausstattung hinzubekommen.

Mit Stromerzeugern laufen Gerätehäuser autark

Ob die Feuerwehrpauschale auch in den kommenden Jahren hilft, Anschaffungen für die Feuerwehr zu tätigen, ist noch nicht klar. Roßleben-Wiehe zumindest hat die ausgezahlten 300 Euro pro Feuerwehrkraft in der Einsatzabteilung genutzt, um Krisenvorsorge zu betreiben. Im nächsten Jahr soll auf jeden Fall ein weiterer Stromerzeuger beschafft werden, so Schwerdt. Feuerwehrgerätehäuser können damit im Notfall zu sogenannten Notfall- und Wärmeinseln werden, begründete der Sachgebietsleiter die Anschaffung.

An einem Blackout sei nicht der Stromausfall an sich das größte Problem, als vielmehr die daraus resultierenden Folgeerscheinungen: Kein Strom, kein Licht, kein Aufladen von Handys, Ausfall von Pumpen und so weiter. Marcel Thomann, stellvertretender Stadtbrandmeister der Landgemeinde, könnte die Liste dessen, welche Konsequenzen sich durch fehlenden Strom ergeben, unendlich fortsetzen. Durch die Stromaggregate bauen sich die Feuerwehrgerätehäuser in der Landgmeinde eine komplett autarke Versorgung auf. Notrufe kommen an und die Feuerwehr bleibt einsatzfähig. Den Menschen böten die Gerätehäuser bei einem Blackout mögliche Anlaufstellen, die es ohne Notstrom so nicht geben würde.

Katastrophenschutzlager soll nach Kleinroda

Die Vorbereitung auf Katastrophen hört beim Strom nicht auf. Die Landgemeinde gilt mit ihrer unmittelbaren Nähe zur Unstrut als besonders hochwassergefährdet. In Kleinroda soll daher für die Landgemeinde ein zentrales Katastrophenschutzlager aufgebaut werden. Dort sollen später etwa Sandsäcke, Feldbetten und alles lagern, was hilft, drohenden Krisen Herr zu werden, so Thomann. In Kleinroda wird künftig auch der knapp 70.000 Euro teure Hochwasserschutzanhänger stehen, der im Januar abholbereit sei. Außerdem wurden zusätzlich zwei weitere CO-Warner angeschafft. „Das sind zwar kleine Geräte, aber die können im Ernstfall Leben retten“, konstatierte Thomann. CO-Warner erkennen erhöhte Konzentrationen des giftigen Kohlenmonoxids. Die beiden Geräte werden auf Roßleben und Donndorf verteilt. Prinzipiell sollen sie bei jedem Einsatz genutzt werden, denn das toxische Gas ist geruchlos. „Wir wissen nie, was uns erwartet. Das geht bei einer Nottüröffnung schon los“, so Thomann weiter, der den Entscheidern der Landgemeinde für die Anschaffungen dankt. Bei knapper Kassenlage sind Wünsche keine Selbstverständlichkeit.

Wichtiges Einsatzequipment erhielten die Feuerwehrleute kurz vor dem frohen Fest auch von Uwe Peters von der Sparkassenversicherung: Die spendierte ein tragbares, Akku betriebenes LED-Beleuchtungssystem im Wert von etwa 1100 Euro für die Ortsfeuerwehr Schönewerda sowie eine Wärmebildkamera im Wert von rund 1600 Euro für die Ortsfeuerwehr Wiehe.