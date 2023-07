Feuerwehrleute im Kyffhäuserkreis im Dauerstress

Kerstin Fischer über die Leistung der freiwilligen Helfer

Hitze, pralle Sonne und kein Schatten. Schon der bloße Gedanke daran lässt einen zerfließen. Wie mögen sich erst die Feuerwehrleute fühlen, die bei vierzig Grad Celsius im Kreis Flächenbrände löschen?

Vor der Leistung der freiwilligen Helfer kann man nur den Hut ziehen. Derzeit vergeht kaum ein Tag ohne Feueralarm. Vor allem Flächenbrände halten die Einsatzkräfte in Atem.

Die dauern oft stundenlang und verlangen ihnen alles ab. Daneben bleibt die Freizeit, die gemeinsame Zeit mit der Familie daheim auf der Strecke. Denn obendrein stehen viele auch noch im Beruf.

Wer jetzt noch mit einem Grill in den Wald spaziert, um gemütlich am Feuer zu sitzen (soll es tatsächlich gegeben haben!), sich eine Kippe anzündet oder mit dem Auto den Schleichweg in den Nachbarort durch die Felder nimmt, der gehört weggesperrt.

Er riskiert nicht nur hohen Sachschaden, sondern stellt eine Gefahr für Leib und Leben dar. Vor allem das der freiwilligen Helfer, die im Ehrenamt ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um andere zu retten und Schlimmeres zu verhindern.