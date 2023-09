Feuerwehrleute tauschen sich bei CDU-Forum aus

Sondershausen. Wo klemmt es bei den Freiwilligen Feuerwehren? Die CDU im Kyffhäuserkreis wollte es wissen und lud zu einem Forum.

Mehr als 200 Gäste waren nach Angaben der CDU Kyffhäuserkreis zu einem von ihr am Mittwochabend ausgerichteten Feuerwehrforum auf dem Possen bei Sondershausen gekommen. Neben Feuerwehrangehörigen aus allen Teilen des Kreises seien auch Vertreter des DRK und des THW sowie Bürgermeister verschiedener Gemeinden erschienen.

Probleme mit Löschwasser und Ausbildungskapazitäten

„Wir wollten eine Möglichkeit schaffen, um über aktuelle Herausforderungen und Lösungen zu sprechen, aber auch die Forderungen und Erwartungen der Kameraden an die Politik aufnehmen“, sagt der Kreisvorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard.

Themen wie fehlendes Löschwasser, kaputte Fahrzeuge, Schwierigkeiten bei Beschaffungen und kaum Ausbildungsplätze seien dabei nur ein kleiner Ausschnitt aus den behandelten Angelegenheiten gewesen. „Uns ging es zusätzlich darum, uns auch einmal mit einer zünftigen Stimmung und guter Bewirtung bei den Kameraden zu bedanken, die so viel für unser aller Sicherheit leisten, was alles andere als selbstverständlich ist“, so Schard.

Auch der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt spannte in seiner Rede einen weiten Bogen über aktuelle politische Themen bis zu speziellen Fragen der Sicherheit und des Katastrophenschutzes. Einig seien sich Schard und Voigt mit den Diskussionsteilnehmern darin gewesen, dass die von der CDU-Fraktion im Landtag durchgesetzte Ausrüstungspauschale in Höhe von 300 Euro pro Kamerad und die auf Kreisebene auf Initiative der CDU eingeführte Verpflegungspauschale bei Fortbildungen nur ein Anfang gewesen sein könne, so Schard.