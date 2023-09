Feuerwehrnachwuchs erobert die Hohe Schrecke

Sein jährlicher Öko-Tag führte den Feuerwehrnachwuchs des Kreisverbandes Artern der Jugendfeuerwehren am Samstag in die Hohe Schrecke. Unterwegs erfuhren die Mädchen und Jungen unter anderem Interessantes über die Honigbiene.

Hauteroda. Der Öko-Tag der Jugendfeuerwehren des Kreisverbandes Artern führte rund zweihundert Mädchen und Jungen in die Hohe Schrecke. Was sie dort erlebten:

Ein Ausflug zur Hängeseilbrücke stand auf dem Programm des Öko-Tages, der zeit seines Bestehens fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender des Kreisverbandes Artern der Jugendfeuerwehren ist. Diesmal ging’s in die Hohe Schrecke.

„Treffpunkt mit Eröffnung und Start war am Samstag um 8.30 Uhr am Schießplatz Oberheldrungen. Es ging die meiste Zeit zu Fuß durch den Wald in Richtung Reinsdorf“, berichtet der stellvertretende Kreisjugendwart, Steffen Fellendorf von der Freiwilligen Feuerwehr Bottendorf, der am Samstag in Oberheldrungen rund 200 Mädchen und Jungen aus insgesamt 15 Jugendfeuerwehren von Roßleben bis Bad Frankenhausen sowie deren Betreuer begrüßen konnte.

Jäger, Ornithologen und Imker erklären die Tierwelt

Beginnend in Oberheldrungen führte der Weg in den Wald, wo wieder mehrere Stationen zu absolvieren waren. Als Erstes lernten der Feuerwehrnachwuchs das neue Tanklöschfahrzeug der Hauterodaer Feuerwehr kennen, ein speziell fürs Gelände konstruierter TLF-Wald.

Zweite Station war die Hängeseilbrücke, gefolgt von der Vorstellung heimischer Waldtiere durch einen Jäger und einen Ornithologen. An der vierten Station erklärten Imker die „Arbeit der Bienen“ und zu guter Letzt durften sich mutige Jugendliche im Kistenklettern beweisen.

Natur und Region kennenlernen

Ziel des Öko-Tages sei es, den Kindern und Jugendlichen die Natur näherzubringen und die Region kennenzulernen. „Es ist keine Wettbewerbsveranstaltung. Wir wollen informieren, für Unterhaltung und Spaß sorgen, die Teamarbeit und das Kennenlernen fördern“, betont Fellendorf.

So führten Öko-Tage auch schon nach Artern, Wiehe, Schönewerda, Hemleben, Göllingen, Oberheldrungen, zur Bundeswehr nach Sondershausen und Bad Frankenhausen, ins Sondershäuser Erlebnisbergwerk sowie auf Kanu- und Bootsabenteuer auf die Unstrut.

Austragungsorte bewerben sich

Die Teilnahme am Öko-Tag ist für die Jugendfeuerwehren kein Muss. Denn im Kreisverband weiß man, dass Feuerwehren auch bei Veranstaltungen in den Orten einbezogen sind. Auch diesmal waren veranstaltungsbedingt wieder einige Jugendfeuerwehren nicht vertreten. Um den Austragungsort bewerben sich die freiwilligen Feuerwehren und legen dafür ein Konzept vor. Diesmal waren Hauteroda und Reinsdorf für die Ausrichtung des Öko-Tages verantwortlich.

Den Abschluss bildete das gemeinsame Mittagessen. Diesmal gab’s Erbsensuppe und Wiener Würstchen. Nach der offiziellen Verabschiedung ging es gegen 14 Uhr für alle wieder nach Hause.