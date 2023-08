Filmdreh im Kyffhäuserkreis: Schulzoff auf der Sachsenburg

Sachsenburg. Denkmalgelände Sachsenburg bildete am Freitag die Kulisse für einen Filmdreh des gemeinnützigen Vereins Junge Medien Erfurt.

Eine 9. Klasse, eine junge Lehrerin, die mit den Schülerinnen und Schülern überfordert ist und am Ende den Job hinwirft. Das ist zwar nicht der Stoff, aus dem Träume sind. Aber der Stoff eines Kurzfilms, dessen neunter Drehtag ein Team junger Medienschaffender vom gemeinnützigen Verein Junge Medien Erfurt für einen Tag zur Sachsenburg führte.

Schon von Weitem sind am Freitagmorgen auf der Unterburg die weißen Reflektorsegel auf dem Burggelände zu sehen. „Das ist ein ,Butterfly’, ein Diffusor, der das Sonnenlicht abmildert, damit sie nicht so hart ins Filmset leuchtet“, erläutert Lara. Die Aufnahmeleiterin kümmert sich um die Vorbereitung des Drehs und die Bereitstellung des Equipments, erstellt den Drehplan, übernimmt die Koordination von Filmcrew, Schauspielern und Gästen am Set und fühlt sich ganz selbstverständlich auch für neugierige Pressefragen zuständig. Das Wetter an diesem Tag ist für die Dreharbeiten optimal: Sonnenschein, blauer Himmel und kein Wind. „Sonst wäre es schwierig geworden mit den Lichtsegeln“, ist Lara erleichtert.

Während Aufnahmeleiterin Lara Kamprath den Überblick behält, widmen sich die Regisseure Paula Weise und Finn Weigt den Details. Foto: Kerstin Fischer

Das Drehteam bilden an diesem Tag neben den Regisseuren Paula und Finn die Produktion, Licht, Kamera, Ton, Masken und Kostüm die drei Hauptdarsteller sowie Komparsen, die durchs Bild laufen oder auf den umstehenden Bänken sitzen. „Hier auf der Burgruine geht es darum, dass sich die Schulklasse auf einem Ausflug befindet, der das Fass letztlich zum Überlaufen bringt. Im Bus eskaliert dann die Situation“, gibt Lara einen Einblick in die Story, die bis zum Abend im Kasten sein soll.

Am Vortag wurde die Anreiseszene im Bus gedreht. „Gezielt mittelalterliche Überlegungen“ lautet der Arbeitstitel des Films, zwölf Drehtage sind angesetzt, die meisten davon in der Landeshauptstadt. Kommende Woche sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein.

Sachsenburggelände als Drehort am überzeugendsten

„Wir haben uns mehrere Burgen als Außendrehorte angesehen. Die Sachsenburg gefiel uns am besten – dieser offene Bereich, diese Ruhe – und diese wunderschöne Landschaft. Es hat einfach total gepasst!“, kommt Nora Wildenstein ins Schwärmen. Die Studentin der Universität Erfurt gehört zum Vorstand des Medienvereins, der Personen vereine, die Lust auf Medien haben. „Der Film ist quasi ein Ferienprojekt von Schülern und Studenten, ein Sprungbrett für junge Leute, das Laien die Chance gibt, in das Metier hineinzuschnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln“, erläutert Nora. Finanziert wird das Projekt von der Thüringer Staatskanzlei, von der Kulturdirektion Erfurt und der Wohnungsbaugenossenschaft WBG.

Lichttechniker sorgen für die optimale Ausleuchtung. Foto: Kerstin Fischer

Besonders dankbar sind die jungen Leute der Thüringer Schlösserstiftung, die 31 Schlösser und Gärten verwaltet, darunter auch die Sachsenburgen. „Der Verein hatte sich in die Sachsenburg verliebt und wir haben das Studentenprojekt natürlich gern unterstützt. So ein Filmdreh ist ja schon was Besonderes“, sagt Tino Trautmann, der bei der Stiftung für die Liegenschaften Sachsenburgen, Runneburg in Weißensee und Kloster Göllingen zuständig ist und die Dreharbeiten am Freitag mit der Kamera festhält. „Als Dokumentation für die Stiftung, für die Webseite und unseren Instagram-Kanal. Wir wollen demnächst einen Werbefilm drehen, um unsere Liegenschaften zu vermarkten. Da ist es ganz gut, wenn man zeigen kann, was alles möglich ist“, sagt er lächelnd. Die Runneburg beispielsweise sei zuletzt für einen Horrorfilm angefragt worden. „Dafür hätte sie sich bestens geeignet“, findet Trautmann. Die Stiftung verweigerte die Zusage nicht. Doch letztlich wurde nichts daraus.

Doris Röse, die Vorsitzende des Sachsenburgenvereins, verfolgt die Dreharbeiten derweil aus dem Schatten der großen Kastanie heraus. Für die Dreharbeiten hat der Sachsenburgenverein extra den Rasen gemäht und Doris Röse hat den Turm aufgeschlossen, damit sich die Darsteller umkleiden können.

Bis zum Spätherbst soll der Film fertig sein und dann im Kino am Hirschlachufer in Erfurt sowie auf verschiedenen Filmfestivals gezeigt werden, hatte Nora Wildenstein angekündigt. Auch eine Aufführung in der Region hält sie für denkbar. Beispielsweise im StuKi im Panorama-Museum. Namentlich genannt wird die Sachsenburg in dem Streifen zwar nicht. Aber auch ein Geheimtipp muss sich schließlich herumsprechen. Und vielleicht räumt der Film sogar einen Preis ab.