Filmvorführung zum Frauentag am 8. März in Sondershausen

Zum Internationalen Frauentag bietet der Kreisjugendring eine kostenfreie Filmvorführung im Sondershäuser Kino Cinema 64.

Gezeigt wird das Filmdrama von Maria Schrader „She Said“. Der Film basiert auf dem Sachbuch von Jodi Kantor und Megan Twohey, das den Hollywoodmogul Harvey Weinstein zu Fall und die #MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht hat.

Der 8. März thematisiert bereits seit mehr als einhundert Jahren weltweit die Gleichstellung von Frauen und die Frauenrechte. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen im Kampf um die Gleichberechtigung, die Anerkennung des Wahlrechts für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Der Internationale Frauentag soll zum einen die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern, denn durch das Frauenwahlrecht, die Frauenquote und ein wachsendes Bewusstsein in der Gesellschaft für Gleichstellungsthemen hat sich inzwischen vieles zum Positiven gewandelt. Zum anderen will er die Aufmerksamkeit auf bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten richten und dazu ermutigen, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Aus diesem Grund zeigt der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie im Kyffhäuserkreis“ am Mittwoch um 15.30 und 18.30 Uhr diesen Film von Maria Schrader.