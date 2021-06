Kyffhäuserkreis: Fischereiprüfung im September

Richtiges Angeln will gelernt sein und vor dem ersten Haken im Wasser steht eine Prüfung.

Kyffhäuserkreis. So kommt man im Kyffhäuserkreis legal zu großen Fischen.

Die diesjährige Fischereiprüfung werde am 18. September stattfinden, das teilte das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft des Kyffhäuserkreises mit. In Abhängigkeit von der Anzahl der Anmeldungen werde vorbehaltlich ein zweiter Prüfungstermin am darauffolgenden Samstag, dem 25. September, angeboten. Die Prüfungsgebühr beträgt 35 Euro. Die Anmeldung zur Fischerprüfung erfolgt bei der Fischereibehörde unter Telefon: 03632/74 13 47.

Den Präsenzlehrgang soll es im Vorfeld der Prüfung geben. Termine können derzeit noch nicht bekannt gegeben werden und sind vom vorherrschenden Infektionsgeschehen abhängig. Anmeldung beim Lehrgangsleiter: Egbert Thon, unter Telefon: 0174/4 20 90 18. Der Lehrgang kostet 75 Euro.