Fit vom Fasching

Fremd bleibt mir der Frohsinn der gerade verflossenen fünften Jahreszeit immer noch. Dabei liegt der Fehler aber sicherlich allein bei mir. Das gebe ich gern zu und gönne den Faschingsfreunden ihr Vergnügen! Freude finde nämlich sogar ich immer häufiger an dem, was ich bei den Karnevalssitzungen so erlebe.

Tänzerisch sind dort inzwischen Darbietungen zu erleben, die haben mit puren Klamauk und einfachem Röckeschwenken längst nichts mehr zu tun.

Viel Kunst wird seit längerem schon auf immer fantasievollere Kostüme verwendet. Eine Menge Kraft bringen die besten Tänzer mittlerweile zudem auf, um im faschingsbunten Fummel auch eine fantastische Show bieten zu können. Immer öfter gelingt das auf den Karnevalsbühnen. Nicht mehr nur die Mariechen sind heute flink und fit. Gardetänze und Bühnenshows werden zur sportlichen Herausforderung, ohne dabei an Unterhaltungswert zu verlieren. Selbst in Männerballetten ist es mit plumpen Parodien auf wirkliche Tanzkunst nicht mehr getan. Fit von der fünften Jahreszeit bleiben tanzende Karnevalisten wohl auch über die übrigen vier.