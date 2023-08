Flächendeckender Einsatz von Defibrillatoren im Kyffhäuserkreis wünschenswert

Kyffhäuserkreis. DRK-Kyffhäuserkreisverband beteiligt sich an der Aktion „Keine Macht dem Herzkasper“ des Landesverbands.

Der Thüringer Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes hatte in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden im Mai vergangenen Jahres die Aktion „Keine Macht dem Herzkasper“ ins Leben gerufen. Anlass dafür ist die Tatsache, dass es sich beim plötzlichen Herztod um eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland handelt. Die Rede ist von etwa 100.000 Fällen im Jahr.

Der Landesverband hat es sich auf die Fahne geschrieben, dem entgegenzuwirken. Dies solle mit einer größeren Anzahl an Defibrillatoren, die genaue Bezeichnung ist Automatisierter externer Defibrillator (AED), in der Öffentlichkeit realisiert werden.

Umgang mit AED ist fester Bestandteil bei Erste-Hilfe-Kursen

Mit dem Einsatz des Defibrillators, in Verbindung mit einer effektiven Herz-Lungen-Wiederbelebung, könnten so bis zu 75 Prozent der Betroffenen überleben, machte Sven Oesterheld vom DRK-Kyffhäuserkreisverband deutlich. Als Kreisverband halte man es daher für wichtig, sich an der Aktion zu beteiligen.

War die Ausbildung am AED bereits seit längerem Bestandteil der Erste-Hilfe-Aus- und Weiterbildungen beim Kreisverband, so habe man seit dem Start der Aktion das Thema in den Kursen noch intensiver behandelt. Auch würde man Firmen, Institutionen oder Behörden, die einen Defibrillator anschaffen oder dies planen, im Umgang mit dem Gerät schulen sowie bei der Auswahl eines geeigneten Standorts beraten.

In Sondershausen seien es aktuell zwei Institutionen, die man während und auch nach der Anschaffung eines AED in Form von Schulungen und Einweisungen begleitet. „Der Defibrillator wurde angeschafft, um schnell reagieren und Leben retten zu können“, sagt Antje Facius vom Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ) der Novalis Diakonie in Sondershausen. Die erste Schulung habe bereits stattgefunden. Weitere Einweisungen durch Mitarbeiter des DRK-Kyffhäuserkreisverbands würden noch folgen, so Antje Facius weiter.

Auch das Verwaltungsgebäude der Wippertal Immobilien GmbH in Sondershausen ist mit einem AED ausgestattet. „Wir machen jährlich für alle Mitarbeiter eine Erste-Hilfe-Schulung“, erzählte Geschäftsführerin Kathleen Kühn.

In deren Rahmen sei im vergangenen Jahr der AED und seine Handhabung vorgestellt worden. „Da sind wir noch mal für das Thema sensibilisiert worden. Uns ist wichtig, dass man sich regelmäßig mit dem Thema Erste Hilfe beschäftigt“, betonte Kühn. Auch auf Wunsch der Mitarbeiter habe man sich entschlossen, einen Defibrillator anzuschaffen. Eine Schulung bezüglich dessen Anwendung habe es am Dienstag gegeben.

Der DRK-Kyffhäuserkreisverband ist auch weiterhin bestrebt, die Aktion des Landesverbands zu unterstützen. Optimal sei es, würde der Landkreis flächendeckend mit Defibrillatoren ausgestattet werden können, so Oesterheld. Hilfreich dabei seien hier Landesmittel in Höhe von 416.000 Euro, die Thüringer Kommunen für die Anschaffung von Defibrillatoren zur Verfügung gestellt würden. Der Kreisverband hätte die Kommunen diesbezüglich informiert. „Das ist schon ein sehr, sehr guter Anfang“, so Oesterheld.