Timo Götz über eine Plage in der Nacht

Flattern vor dem Fühling

Dafür, dass sie ziemlich selten sein sollen, gingen mir die winzigen Flattergeister in einer abendlichen Regenpause schon mal gehörig auf den Geist. Statt mir wie mittlerweile wieder gewohnt Wasserspritzer aus dem Gesicht wischen zu müssen, fuchtelte ich mit der Hand wild vor den Augen, Mund und Nase hin und her. Dort überall spürte ich zappeliges Kleingetier auf mich einstürmen. Das fühlte sich vom Stirnlicht angezogen, in dessen Schein ich durch die milde Vorfrühlingsnacht mit dem Hund stapfte.

Regentropfen hätte ich erwartet. Vom Angriff der winzigen Fluginsekten war ich zu dieser Stunde am Abend im frühen März dann aber doch einigermaßen überrascht. Mich würde es ja freuen, wenn diese Flügeltierchen zu einer Art gehören, um die Insektenkundler vielleicht schon bangen. Mir können sie hoffentlich verzeihen, dass ich mit meiner überstürzten Abwehr einigen das Leben nahm. So früh im Jahr ist mit einer solchen Attacke von Fluginsekten normalerweise ja auch nicht zu rechnen. Ich hoffe mal, dass sie Vorboten einer wieder auflebenden Spezies waren und sich nicht in den kommenden Monaten zu einer Plage entwickeln werden.