Fledermaus-Gespräch im Kloster Donndorf

Das Montagsgespräch am 7. August ab 19.30 Uhr in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf rückt die Fledermäuse in den Fokus. Zur Gesprächsrunde referiert Wolfgang Sauerbier von der Stiftung Fledermaus über Faszination und zur Frage, warum die nachtaktiven Flieger schützenswert sind. Bis 2010 leitete er die Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises. Der Eintritt zum Montagsgespräch ist frei; um eine Spende wird gebeten.