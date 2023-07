Fledermausabend im Sondershäuser Schlosspark

Sondershausen. Das Reich der Flattertiere zeigt Fledermausexperte Wolfgang Sauerbier am 26. Juli Interessierten im Schlosspark Sondershausen.

Zu einem Fledermausabend in den Schlosspark lädt die Natura-2000-Station Possen am kommenden Mittwoch, den 26. Juli, ein. Fledermausexperte Wolfgang Sauerbier führt die Teilnehmer vom Sondershäuser Marktplatz in das Reich der Flattertiere.

Neben spannendem Anschauungsmaterial und faszinierenden Fakten zu den lautlosen Jägern der Nacht können sich die kleineren Tourteilnehmer auf verschiedene Spiel- und Bastelaktionen freuen. Mit Hilfe spezieller Detektoren werden zu guter Letzt die Stimmen der Fledermäuse zum Leben erweckt. Mit etwas Glück können die Fledermäuse auch bei der Jagd um und über dem Schlossteich beobachtet werden.

Treffpunkt ist um 19 Uhr am Marktplatz. Die Tour dauert bis ungefähr 21 Uhr.